Гроші з Держфонду регіонального розвитку розподілятимуть за новими правилами

Кошти з Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) розподілятимуть за новими правилами і вже напрацьована нова система подання та оцінювання проєктів.

Про це під час презентації пріоритетів діяльності Міністерства розвитку громад та територій України у Києві заявив перший заступник міністра Дмитро Живицький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кошти з Державного фонду регіонального розвитку будуть розподілятися за новими правилами, розроблена нова онлайн-система подання та оцінювання проєктів", - сказав Живицький.

Він додав, що в рамках підтримки регіонального розвитку будуть фінансувати великі проєкти, які передбачатимуть створення робочих місць, залучення інвестицій у громадах.

"Поки ми не зробимо так, що люди будуть залишатися у себе в громаді, отримувати всі сервіси, гарантовані державою, поки ми не створимо можливості для всебічного розвитку і того, щоб людина могла займатися бізнесом, ми не зможемо виконати завдання, яке поставив Президент України, щоб повертати українців в Україну. Українці повернуться, коли країна буде успішною, а Україна буде успішною, коли буде успішною кожна громада", - зауважив Живицький.

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Міністр розвитку громад та територій Альона Бабак додала, що чим бідніший регіон, тим більше державної підтримки він отримуватиме для створення робочих місць і розвитку.

Як відомо, у Державному бюджеті на 2020 рік розмір фінансування Державного фонду регіонального розвитку становить 7,5 млрд гривень.