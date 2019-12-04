Укргазбанк виділив на будівництво нового терміналу аеропорту "Запоріжжя" $13 мільйонів

Цього року державний Укргазбанк підтримав важливий соціальний проєкт на Запоріжжі – будівництво нового терміналу міжнародного аеропорту.

Про це сказав заступник голови правління банку Євген Мецгер, повідомляє пресслужба фінустанови.

За словами Мецгера, на будівництво головного інфраструктурного проєкту міста банк видав черговий транш у 3 млн доларів США. Загальна ж сума фінансування сягнула 13 млн доларів.

Будівництво терміналу відбувалося із застосуванням найсучасніших енергоефективних рішень і з використанням енергозберігаючих матеріалів і устаткування: світлодіодного освітлення, системи вентиляції та кондиціонування, системи опалення, утеплених зовнішніх стін і даху, сучасних енергоефективних віконних рішень. Загалом цей проєкт забезпечить економію витрат 20 448 тис. КВт-год електроенергії та 657,6 тис. куб. м газу на рік.

«Це не єдиний вагомий проєкт ЕКО-банку на Запоріжжі. Минулого року ми надали фінансовий лізинг на придбання 35 автобусів великої місткості для автопарку комунального підприємства вартістю у 136 млн грн. І, безумовно, найбільшим екологічним та соціально значущим для промислового регіону проєктом стало фінансування модернізації очисних споруд металургійного комбінату "Запоріжсталь". Це дозволило скоротити шкідливі викиди в атмосферу щонайменше на 20%», - нагадав Мецгер.

За його словами, фінансування комунальної сфери – пріоритет держбанку, який першим на ринку почав роботу з муніципалітетами. Кредитний портфель «комуналу» цього року складає майже 880 млн грн, а це – новий транспорт в українських містах, відремонтовані дороги чи то утеплені заклади освіти та медичні установи.

«Як державний банк ми вже маємо чималий досвід співпраці з такими підприємствами і тому знаємо їх нагальні проблеми. У той же час, як фаховий ЕКО-банк, ми пропонуємо комплексні рішення щодо підвищення енергоефективності міст з метою істотного зменшення їх енерговитрат та, відповідно, економії коштів громад. Впровадження таких технологій вимагає значних коштів, тому ми випустили одразу декілька кредитних продуктів. У результаті підприємство може здійснювати поточну діяльність у звичайному режимі й одночасно впроваджувати заходи з енергоефективності та енергозбереження спрямовані на охорону довкілля», - зазначив заступник голови правління Укргазбанку.

Також Мецгер відзначив, що Укргазбанк нарощує співпрацю з міжнародними організаціями та проєктами, що сприяють розвитку енергоефективності в українських містах та впровадження комплексних рішень, які дозволяють муніципалітетам отримувати необхідні для цього фінансові ресурси, скорочувати свої енерговитрати та економити кошти громад.

Банк наразі має дві відкриті лінії торговельного фінансування від партнерів IFC та ЕБРР, співпрацює з проєктом USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні».

Обсяг використаної клієнтами лінії глобальної програми торговельного фінансування з початку року вже складає 962 млн грн, а за програмою сприяння торгівлі - 474 млн грн.

Фото: Укргазбанк та з відкритих джерел