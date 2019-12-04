Укравтодор планує ліквідувати ДАК "Автомобільні дороги України"

У Державному агентстві автомобільних доріг України (Укравтодорі) планують з наступного року почати ліквідацію структур Державної акціонерної компанії "Автомобільні дороги України".

Про це розповів голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков в інтерв'ю для delo.ua.

«Не треба тримати людей у колективі, не маючи контрактів, не маючи доходів і, тим самим, накопичуючи заборгованість перед співробітниками, бюджетом. У ті області, де структури ДАКу ("Автомобільних доріг України" - авт.) працюють нормально, ми дійдемо в останню чергу. Загалом же, концепція передбачає ліквідацію ДАКу", - наголосив Кубраков.

Він додав, що реорганізацією і ліквідацією структури в Укравтодорі займуться вже навесні наступного року.

За словами Кубракова, в чотирьох областях такої організації як "Автомобільні дороги України" вже немає. "Є 8 областей на підході. За наступний рік ми реорганізуємо структури в частині з них", - заявив Кубраков.

Як відомо, ДАК "Автомобільні дороги України" була створена в 2002 році державою в особі «Укравтодору». Основні завдання компанії - це утримання доріг загального користування державного і місцевого значення довжиною 170 тисяч км, а також ремонт автомобільних доріг, мостів, інших штучних споруд та елементів облаштування.