"Нам не по дорозі": Гончарук закликає Укравтодор оновити керівників в областях

Державне агентство автомобільних доріг та Державна служба України з безпеки на транспорті мають максимально швидко оновити керівний склад в областях.

Про це ефірі "Право на владу" заявив Прем'єр-міністр Володимир Гончарук.

"Я закликаю Укравтодор і Укртрансбезпеки максимально швидко оновити керівний склад в областях. Тому що, я переконаний, ті люди, які працювали там досі, у переважній більшості або представляли інтереси "смотрящих", або закривали на це очі. В обох випадках нам не по дорозі", - сказав Гончарук.

Він розповів як кадрова політика вплине на будівництво доріг.

"Я думаю, що ця кадрова політика якісно змінить вартість доріг: як на етапі будівництва, так і на етапі експлуатації", - додав Прем’єр-міністр.