Литовські експерти застерегли Україну від повтору власних помилок у земельній реформі

Україна у ході земельної реформи має дозволити на початкових етапах купувати землю лише своїм аграріям та не допускати на ринок землі іноземців, а також юридичних осіб.

Таку думку під час круглого столу висловив заступник голови аграрного комітету сейму Литовської Республіки, ексміністр сільського господарства Литви Казіс Старкевічус, повідомляє пресслужба Всеукраїнської Аграрної Ради.

"Максимальний обсяг землі, який особа може придбати у Литві, становить 500 га. Протягом перших 10 років іноземці не мали права купувати землю в Литві. Це був перехідний період, і право купувати землю іноземці отримали у 2014 році, маючи при цьому низку обмежень. Однак іноземні корпорації змогли обійти заборону через купівлю корпоративних прав компаній, які володіли землею", - поділився досвідом впровадження земельної реформи у своїй країні член литовського сейму.

Він також зазначив, що до 2014 року у Литовській Республіці не було встановлено обмежень на купівлю землі пов’язаним особам, у результаті чого великі земельні масиви почали концентруватись в одних руках. Приміром, у власності одного з найбільших литовських агроконцернів 30 тисяч гектарів, при тому, що обсяг с/г земель у Литві 3 млн га.

«Де ми зробили помилку? Не зробіть ви цього. Дали можливість пов’язаним особам купувати землю. У 2014 році ми це виправили. Зараз пов’язані особи не можуть мати понад 500 га землі. Щодо вашої норми по 200 тисяч га в одні руки – це дуже багато. Я знаю, що є 5, 10, 20 тис. га – це більше всіх. І не дозволяйте купувати пов’язаним особам, інакше матимете великі проблеми», - зазначив Старкевічус.

Участь у круглому столі також узяв голова комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський, який зазначив, що норма щодо концентрації землі в одних руках буде переглянута:

«Точно буде зниження концентрації землі в одні руки», - зазначив він.

Уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко зауважив, що повинен бути консолідований законопроєкт, який повинен системно вирішити ті базові питання, які сьогодні постали в ході впровадження земельної реформи.

Як повідомляв Укрінформ, народні депутати у першому читанні підтримали законопроєкт № 2178-10 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення”, який передбачає скасування мораторію на продаж землі з 1 жовтня 2020 року.