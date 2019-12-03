Рада ухвалила закон про обмін податковою інформацією зі США

Верховна Рада внесла зміни до деяких законів та Податкового кодексу у зв'язку з ратифікацією Угоди між урядом України та урядом США для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA).

За їх ухвалення у другому читанні та в цілому проголосували 303 і 302 народних депутатів відповідно, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Цими законами вносяться зміни до закону "Про банки і банківську діяльність" в частині порядку розкриття банківської таємниці, закону "Про депозитарну систему України" в частині доступу до інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, а також до Податкового кодексу в частині визначення понять: підзвітний рахунок та його власники, фінансовий агент та фінансовий рахунок; особливості подання звітності за підзвітними рахунками; збір та отримання податкової інформації контролюючими органами від фінансових агентів.

Нагадаємо, 1 липня 2014 року набрав чинності закон Сполучених Штатів Америки "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FАТСА), що містить вимоги до іноземних фінансових організацій, зокрема щодо: укладення спеціальної угоди з Податковою службою Сполучених Штатів Америки (IRS); здійснення контролю за наявністю рахунків, які відкриваються платниками податків США в українських фінансових організаціях, та інформування про них Податкової служби США. З метою імплементації положень FATCA було підписано 7 лютого 2017 року Угоду між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) та розроблено проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з її ратифікацією.

Як зазначили у Міністерстві фінансів, наразі Угода FATCA передбачає лише односторонній обмін інформацією, проте в майбутньому можливе прийняття моделі взаємної передачі даних.

"Україна впевненими кроками прямує до міжнародних стандартів обміну фінансовою інформацією і найближчим часом планує приєднатися до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки", - зазначили в Мінфіні.