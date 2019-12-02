Митники у листопаді "здали" до бюджету понад 30 мільярдів

Державна митна служба перерахувала у державний бюджет 30,3 млрд грн у листопаді.

Про це керівник митної служби Максим Нефьодов повідомив у Facebook.

"Результати листопада. План виконали, перерахували 30,3 млрд грн до бюджету. І це при тому, що у нас тільки збільшується невідповідність закладеного в бюджет курсу гривні об‘єктивній реальності. В бюджеті на кінець року — 29,4 (грн), а в НБУ сьогодні — 23,97 (грн)", - написав Нефьодов.

Він зазначив, що за останні 3 місяці (вересень-листопад) надходження від митниці до держбюджету склали 3,87 млрд дол. США — на 1% більше, ніж за аналогічний період 2018-го.

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"При тому вартісні обсяги оподаткованого імпорту зменшилися на 7% (в першу чергу через падіння світових цін на вугілля, газ, нафту). Тобто наразі митниця збирає більше податків, при зменшенні вартості ввезених товарів. Як результат за останні місяці зросло податкове навантаження на $1 імпорту — з $0,26 у 2018 до $0,27 у 2019", - підкреслив глава відомства.

Він зауважив, що позитивну тенденцію має також митна вартість несировинного імпорту (зростання з $1,5/кг до $1,6/кг), що свідчить про поступове зменшення "сірого імпорту".