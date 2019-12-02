Фонд гарантування продасть дев’ять картин з головного офісу Родовід Банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у грудні проведе аукціон з продажу дев’яти картин, що перебувають на балансі АТ «Родовід Банк».

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"4 грудня 2019 року відбудеться аукціон з продажу основних засобів, що перебувають на балансі АТ «Родовід Банк». Йдеться про дев’ять картин, які прикрашали стіни головного офісу банку протягом багатьох років і були частиною колекції банку", - йдеться в повідомленні.

Фонд гарантування продає картини Родовід Банку / Фото: http://www.fg.gov.ua

Продаж відбуватиметься через англійський аукціон у системі ProZorro.Продажі.

Кожна картина пройшла належну оцінку, що дозволило підтвердити їх походження та цінність, як твору мистецтва і активу, і продається окремим лотом.

Як повідомляв Укрінформ, на підставі пункту 2 частини п’ятої статті 12, частини першої статті 35, частини п’ятої статті 44, частини третьої статті 48 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі – Закон) виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 21 листопада 2019 року №2974 про продовження строків здійснення процедури ліквідації Публічного акціонерного товариства "Родовід Банк" строком на один рік з 20 грудня 2019 року до 19 грудня 2020 року включно.