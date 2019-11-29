В Україні створять базу даних фермерських господарств

В Україні буде створено базу даних фермерських господарств.

Про це повідомила заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Інна Мєтєлєва у Києві під час земельного форуму “Доступ до фінансів і лізингу”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми заходимо вже в проєкт створення фермерського реєстру. Це створення бази даних, учасниками якої будуть фермери і фахівці, які працюють на землі... Туди будуть підтягнуті реєстри Міністерства юстиції, податкової служби, Держгеокадастру” - сказала Мєтєлєва.

За її словами, створення такого реєстру мінімізує паперову роботу при поданні документів для отримання державної фінансової допомоги.

“Тобто, всю інформацію (про фермерів - ред.), яка сьогодні є в реєстрах Міністерства юстиції, ідентифікації тварин, Держгеокадастру, не потрібно добувати. Вам не треба витрачати кошти для того, щоб отримати цю інформацію, вона буде автоматично підтягуватися до цього кабінету”, - наголосила заступник міністра.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Союзу українського селянства, в Україні станом на початок 2019 року працювали 34 тис. фермерських господарств, які забезпечували 100 тис. робочих місць для жителів сільської місцевості.

У Державному бюджеті України на 2019 рік було передбачено видатки на підтримку розвитку агропромислового комплексу в розмірі 5 909 млн грн. Зокрема, на фінансову підтримку заходів в АПК шляхом здешевлення кредитів передбачено 127,2 млн грн; на фінансову підтримку розвитку фермерських господарств - 800 млн грн; на державну підтримку розвитку, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними - 400 млн грн; на надання кредитів фермерським господарствам — 200,0 млн грн; на державну підтримку галузі тваринництва - 3 500 млн грн; на фінансову підтримку сільгоспвиробників - 881,8 млн грн.

14 листопада Мінекономіки повідомило, що українським аграріям у 2019 році було перераховано 2,84 млрд грн державної підтримки.

Мєтєлєва пізніше заявила, що кошти, передбачені на підтримку галузі у 2019 році, будуть освоєні в повному обсязі, попри технічну затримку, яка виникла внаслідок реорганізації міністерства.

У держбюджеті- 2020 на фінансову допомогу аграріям передбачено 4,3 млрд грн.