Українці “забувають” про готівку та переходять на оплату гаджетами - НБУ

З початку 2019 року кількість безконтактних та токенізованих платіжних карток зросла в Україні на 70%. Кожна п'ята активна картка в Україні є безконтактною.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

"На сьогодні близько 22% активних платіжних карток – це безконтактні та токенізовані (для операцій із застосуванням ґаджетів із функцією NFC, зокрема, через платіжні сервіси Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay - ред.) картки. Кількість таких карток продовжує зростати швидкими темпами: з початку 2019 року кількість безконтактних та токенізованих платіжних карток збільшилась майже на 70 % – до 6,7 млн шт. та 1,9 млн шт. відповідно", - йдеться у повідомленні.

За інформацією НБУ, безготівкові операції з використанням безконтактних та токенізованих карток разом становили 33% від загальної кількості операцій з картками у торговельній мережі та 32,8% - обсягу цих операцій.

Загальна кількість операцій (безготівкових та отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за 9 місяців 2019 року зросла проти з аналогічним періодом торік на 29% (до 3 651,7 млн шт.), а їхній обсяг – на 27% (до 2 582,7 млрд грн).

Станом на 1 жовтня 2019 року загальна кількість платіжних карток в Україні зросла на 9%, якщо порівняти з початком року, і становила 64,7 млн шт. 60% від цієї кількості – це активні платіжні картки.