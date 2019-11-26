Монети по 5 гривень з’являться в обігу з 20 грудня - Нацбанк

Національний банк України оголосив про завершення оновлення банкнотно-монетного ряду, яке тривало з 2014 року.

Про це у ході брифінгу повідомив директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми завершуємо багаторічний процес оновлення гривні чотирма нововведеннями", - зазначив представник Нацбанку.

За його словами, зокрема, в обіг вводяться монети нового номіналу, які поступово замінять паперові банкноти. Також запроваджуються оновлені банкноти.

Так, з 20 грудня 2019 року вводяться в обіг монети номіналом 5 гривень, а у середині 2020 року - монети номіналом 10 гривень.

Також, з 20 грудня 2019 року запроваджуються оновлені банкноти - номіналом 50 гривень. А з 25 лютого 2020 року - номіналом 200 гривень. Вони мають удосконалену систему захисту і за дизайном наслідують банкноти нового покоління гривні – номіналами 20, 100, 500 та 1000 гривень.

Після завершення оптимізаціі, яка тривала з 2014 року, номінальний ряд гривні скоротиться із 17 до 13 номіналів, доки в обігу перебуватимуть монети 25 копійок. Оскільки монети номіналом 25 копійок, що потраплятимуть у банки, не повертатимуться назад у обіг, поступово їх ставатиме все менше.

Зрештою номінальний ряд гривні сягне найбільш оптимального розміру – 12 номіналів. Всього в ньому залишиться 6 номіналів монет (10 та 50 копійок, 1, 2, 5 та 10 гривень) та 6 номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень).

Оновлений банкнотно-монетний ряд містить більш надійні та захищені від підробок банкноти, забезпечує зручність готівкових розрахунків та економію коштів для держави.

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Як повідомляв Укрінформ, Нацбанк проводить модернізацію та заходи із захисту національної валюти відповідно до вимог часу, осучаснює банкнотно-монетний ряд, а розрахунки з національною валютою робить комфортними та зручними. З 2014 року НБУ працював над осучасненням гривні: були замінені низькі номінали банкнот монетами, вилучені з обігу копійки дрібних номіналів та введено в обіг банкноту нового найвищого номіналу 1000 грн.