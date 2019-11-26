Монети по 5 гривень з’являться в обігу з 20 грудня - Нацбанк
Про це у ході брифінгу повідомив директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Сьогодні ми завершуємо багаторічний процес оновлення гривні чотирма нововведеннями", - зазначив представник Нацбанку.
За його словами, зокрема, в обіг вводяться монети нового номіналу, які поступово замінять паперові банкноти. Також запроваджуються оновлені банкноти.
Так, з 20 грудня 2019 року вводяться в обіг монети номіналом 5 гривень, а у середині 2020 року - монети номіналом 10 гривень.
Також, з 20 грудня 2019 року запроваджуються оновлені банкноти - номіналом 50 гривень. А з 25 лютого 2020 року - номіналом 200 гривень. Вони мають удосконалену систему захисту і за дизайном наслідують банкноти нового покоління гривні – номіналами 20, 100, 500 та 1000 гривень.
Після завершення оптимізаціі, яка тривала з 2014 року, номінальний ряд гривні скоротиться із 17 до 13 номіналів, доки в обігу перебуватимуть монети 25 копійок. Оскільки монети номіналом 25 копійок, що потраплятимуть у банки, не повертатимуться назад у обіг, поступово їх ставатиме все менше.
Зрештою номінальний ряд гривні сягне найбільш оптимального розміру – 12 номіналів. Всього в ньому залишиться 6 номіналів монет (10 та 50 копійок, 1, 2, 5 та 10 гривень) та 6 номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень).
Оновлений банкнотно-монетний ряд містить більш надійні та захищені від підробок банкноти, забезпечує зручність готівкових розрахунків та економію коштів для держави.
Як повідомляв Укрінформ, Нацбанк проводить модернізацію та заходи із захисту національної валюти відповідно до вимог часу, осучаснює банкнотно-монетний ряд, а розрахунки з національною валютою робить комфортними та зручними. З 2014 року НБУ працював над осучасненням гривні: були замінені низькі номінали банкнот монетами, вилучені з обігу копійки дрібних номіналів та введено в обіг банкноту нового найвищого номіналу 1000 грн.