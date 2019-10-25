В Україні входить в обіг нова банкнота в 1000 гривень

25 жовтня 2019 року Національний банк України ввів в обіг нову банкноту номіналом 1000 гривень.

З п'ятниці 25 жовтня 2019 року нові банкноти стали обов’язковими для прийняття у якості платіжного засобу. Це найбільший номінал банкнот, які існують в Україні.

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На лицьовій стороні один із засновників і перший президент НАН України Володимир Вернадський. На іншій стороні купюри - зображення Президії Національної академії наук України.

У 2019 році НБУ планує також ввести в обіг монету номіналом 5 гривень.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 жовтня цього року монети номіналами 1, 2 та 5 копійок перестали бути засобом платежу. Впродовж року їх можна безкоштовно та без обмежень обмінювати в усіх відділеннях українських банків.

Фото: НБУ