Депутати рекомендували представників у наглядові ради двох банків

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики делегував у наглядову раду ПАТ "Ощадбанк" Юлію Пашко, а в наглядову раду АТ "Укрексімбанк" - Дмитра Каплюка.

Про це йдеться в повідомленні на порталі Верховної Ради України.

"У рамках другого етапу конкурсного відбору Комітет провів співбесіди та рекомендував Юлію Пашко на посаду члена наглядової ради ПАТ "Ощадбанк" та Дмитра Каплюка на посаду члена наглядової ради АТ "Укрексімбанк", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Юлія Пашко з 2005 по 2015 роки працювала у банківській сфері, обіймала керівні посади. З 2016 по 2017 рік опікувалася реформою держбанків та банківського сектору як радник міністра фінансів України. З 2017 по 2018 рік була членом наглядової ради АТ “Укргазбанк” та відповідала за напрямок ризик-менеджменту. З липня 2019 року і дотепер є консультантом проєкту ЄБРР.

Дмитро Каплюк має досвід роботи у банківській сфері з 2003 року. З 2005 року обіймає керівні посади у департаментах ризик-менеджменту банків. Останнє місце роботи – директор департаменту ризик-менеджменту АБ “Укргазбанк”.

Читайте також: Кабмін призначив незалежних членів наглядових рад двох держбанків

Як повідомляв Укрінформ, згідно з рішенням уряду, до складу наглядової ради АТ «Ощадбанк» увійшли: Янне Харьюнпаа, Хуан Енріке Перес Калот, Ігор Мітюков - як незалежні члени. Незалежним членом наглядової ради АТ «Укрексімбанк» призначено Ласло Урбана.

Як відомо, наглядова рада державного банку складається із дев’яти членів, з яких шість є незалежними, а три – представниками держави пропорційно від Президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради України. Строк повноважень членів наглядової ради становить три роки.