Держгеокадастр Харківщини заперечує звинувачення прокуратури у роздачі земель нацпарку

У Головному управлінні Держгеокадастру у Харківській області вважають безпідставними звинувачення прокуратури у незаконному виділенні земель у природному національному парку «Гомільшанські ліси» у Зміївському районі.

Про це кореспондентові Укрінформу сказав заступник начальника юридичного управління ГУ Держгеокадастру у Харківській області Костянтин Рибалко.

«У прокуратурі користуються шаром «природно-заповідний фонд» на Публічній кадастровій карті України, але він є суто інформативним і не є офіційними відомостями Державного земельного кадастру. В прокуратурі зазначають, що було видано 406 ділянок у приватну власність за 2015-2017 роки на території НПП «Гомільшанські ліси», а було видано лише 45 ділянок загальною площею понад 25 га за 2015-2019 роки, тобто майже в 10 разів менше й за більш довгий період. Вони кажуть, що були передані у приватну власність земельні ділянки за рахунок земель природно-заповідного фонду, але це були і залишаються землі сільськогосподарського призначення», - заявляє Рибалко.

Вказані землі, хоча й належать приватним власникам, можуть у подальшому входити до складу території національного природного парку за їх згодою, каже спеціаліст — це дозволяє стаття 20 Закону "Про природно-заповідний фонд України".

«Нарешті, в прокуратурі заявляють, що були порушені межі території національного парку, але ж цих меж досі немає - проєкт землеустрою щодо організації і встановлення меж територій національного природного парку навіть не розроблявся, і відповідно не погоджувався державними органами», — запевняє Рибалко.

За його словами, прокуратура надсилає багато запитів на отримання документів, а також через суди отримує тимчасовий доступ до речей та інформації. «Тільки в середині жовтня ми отримали ухвалу, за якою надали прокуратурі документацію про понад 1500 земельних ділянок у різних районах області», - говорить Рибалко.

Тим часом слідство у справі про виділення земель триває. У пресслужбі прокуратури Харківської області з посиланням на дані прокурора області Олександра Фільчакова Укрінформу повідомили, що підготували 8 позовів, і вже почався процес їх подачі до суду – відомство вимагає скасувати накази Держгеокадастру про передачу в приватну власність земель нацпарку.

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Як повідомляв Укрінформ, прокуратура вважає, що службові особи ГУ Держгеокадастру у Харківській області протягом 2015-2017 років під виглядом земель сільськогосподарського призначення незаконно безоплатно передали у власність громадян 406 земельних ділянок загальною площею близько 200 га. Відповідні земельні ділянки перебувають у межах Національного природного парку «Гомільшанські ліси» та відносяться до категорії земель природно-заповідного фонду. Приблизна вартість цих земель понад 200 млн грн, заявляють в прокуратурі.

Провадження відкрили за ч.2 ст. 364 КК України - зловживання службовим становищем."