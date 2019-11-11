Гончарук обіцяє позвільняти всіх корупціонерів із Держгеокадастру

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук готовий звільняти або відсторонювати керівників головних управлінь Держгеокадастру в областях, до роботи яких є питання.

Про це він сказав під час наради щодо реформування діяльності Держгеокадастру, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Усіх, по кому у нас були більш-менш підтверджені сигнали, усіх вигнали. Давайте матеріали по кожній області. Дай Боже, на цьому тижні матимемо керівника — менеджера, який за це відповідає", - сказав Гончарук.

Прем'єр-міністр підкреслив, що з початку повного очищення Держгеокадастру у вересні від корумпованих та неефективних керівників, вже змінено 20 обласних очільників відділень. Він нагадав, що остання заміна відбулася на Волині.

Водночас Гончарук зазначив, що готовий розбиратися по кожному випадку, а не "махати шаблею". "Я вже казав — корупціонерів звільнятимемо, доки крісло не займе чесна та патріотична людина", - підкреслив глава уряду.

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Гончарук закликав обласних очільників Держгеокадастру до чесності та неупередженого фахового підходу.

Як повідомляв Укрінформ, мета реформування Держгеокадастру як частини комплексної земельної реформи - створити клієнто-орієнтований сервіс, який надасть громадянам та органам місцевого самоврядування якісні послуги, де взаємодія з чиновником буде максимально зменшена, підкреслив Прем’єр.

Фото: КМУ