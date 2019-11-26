У Краматорську презентували програму реструктуризації шахт Донбасу

У Краматорську, в Донецькій облдержадміністрації, презентували програму реструктуризації та консервації шахт Донбасу.

Про це повідомила Донецька облдержадміністрація.

«У Донецькій облдержадміністрації делегація організації «Центр гуманітарного діалогу» презентувала програму реструктуризації та консервації вугільних шахт Донецької та Луганської областей», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що участь у презентації та обговоренні програми взяли міжнародні експерти, заступник голови Донецької ОДА Денис Клюшников та керівники структурних підрозділів ОДА.

Міжнародний експерт з питань реструктуризації вугільної промисловості доктор Рольф Петрі розповів про досвід Німеччини у ліквідації вугільних шахт та подальшого поводження з шахтними водами. За його словами, промисловий регіон Рур має багато спільного з українським Донбасом - раніше у регіоні працювало понад 150 вугільних підприємств, у 2005-му залишилось сім, на даний момент не працює жодне.

«У Німеччині працюють системи відливу та очистки води навіть на копальнях, закритих ще у першій половині 20-го сторіччя. Україні також доведеться впроваджувати подібні системи, аби у подальшому уникнути екологічної катастрофи», - пояснив Петрі.

Він також розповів про технологію контрольованого затоплення шахт, яка використовується у країнах Європейського Союзу та деяких інших країнах. Петрі зазначив, що при правильному стратегічному плануванні затоплення шахт жодним чином не впливає на стан довкілля.

«Воду, яка відкачується з вугільних шахт, можна очищати декількома методами та використовувати у сільському господарстві або ж зливати до водойм. У Німеччині також існує практика використання частково очищених шахтних вод у централізованих системах опалення та виробничих процесах», - зауважив він.

Клюшников у свою чергу розповів присутнім про нагальні проблеми у регіоні, які виникли через масове неконтрольоване затоплення шахт на тимчасово окупованих територіях та наголосив, що для Донецької області дуже важливо використовувати провідний досвід європейських партнерів.