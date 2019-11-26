У Краматорську презентували програму реструктуризації шахт Донбасу
Про це повідомила Донецька облдержадміністрація.
«У Донецькій облдержадміністрації делегація організації «Центр гуманітарного діалогу» презентувала програму реструктуризації та консервації вугільних шахт Донецької та Луганської областей», - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що участь у презентації та обговоренні програми взяли міжнародні експерти, заступник голови Донецької ОДА Денис Клюшников та керівники структурних підрозділів ОДА.
Міжнародний експерт з питань реструктуризації вугільної промисловості доктор Рольф Петрі розповів про досвід Німеччини у ліквідації вугільних шахт та подальшого поводження з шахтними водами. За його словами, промисловий регіон Рур має багато спільного з українським Донбасом - раніше у регіоні працювало понад 150 вугільних підприємств, у 2005-му залишилось сім, на даний момент не працює жодне.
«У Німеччині працюють системи відливу та очистки води навіть на копальнях, закритих ще у першій половині 20-го сторіччя. Україні також доведеться впроваджувати подібні системи, аби у подальшому уникнути екологічної катастрофи», - пояснив Петрі.
Він також розповів про технологію контрольованого затоплення шахт, яка використовується у країнах Європейського Союзу та деяких інших країнах. Петрі зазначив, що при правильному стратегічному плануванні затоплення шахт жодним чином не впливає на стан довкілля.
«Воду, яка відкачується з вугільних шахт, можна очищати декількома методами та використовувати у сільському господарстві або ж зливати до водойм. У Німеччині також існує практика використання частково очищених шахтних вод у централізованих системах опалення та виробничих процесах», - зауважив він.
Клюшников у свою чергу розповів присутнім про нагальні проблеми у регіоні, які виникли через масове неконтрольоване затоплення шахт на тимчасово окупованих територіях та наголосив, що для Донецької області дуже важливо використовувати провідний досвід європейських партнерів.