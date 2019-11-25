Російський МТС продає свій бізнес в Україні за $734 мільйони

Російський МТС продає свій бізнес в Україні за $734 мільйони

Укрінформ
Російська компанія ПАТ МТС, що володіла в Україні мобільним оператором Vodafone, оголосила про підписання угоди з компанією OOO Telco Solutions and Investments ("дочка" азербайджанської компанії ТОВ Bakcell, - ред.) про продаж телекомунікаційного бізнесу в Україні.

Про це повідомляється на сайті МТС.

"Російський оператор телекомунікаційних послуг та постачальник цифрових послуг, оголошує про підписання обов'язкової угоди з ТОВ Telco Solutions and Investments, підконтрольне телекомунікаційній компанії Bakcell LLC, яка входить до складу Міжнародна група компаній NEQSOL Holding з метою продажу своїх операцій з телекомунікацій в Україні", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до угоди, дочірня компанія МТС, що належить повністю Allegretto s.a.r.l., продає свою 100-відсоткову частку голландського дочірнього підприємства Preludium BV ("Компанія"), єдиного акціонера ПрАТ "ВФ Україна", за грошову винагороду в розмірі 734 млн дол. США.

Невдовзі очікується передача акцій компанії.

Також повідомляється, що зміна власника не вплине на діяльність Vodafone Україна. Компанія продовжить надавати послуги під брендом Vodafone.

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці жовтня 2019 року Антимонопольний комітет Україна дозволив азербайджанському мобільному оператору придбання "Vodafone Україна".

Як вважають в АМКУ, придбання "Vodafone Україна" дозволить азербайджанській компанії набути опосередкований контроль над українським мобільним оператором, відомим під брендом "Vodafone".

Vodafone - одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, включаючи мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 24 країнах, має партнерські угоди з операторами 42 країн і надає послуги фіксованого широкосмугового доступу в інтернет на 18 ринках.

Станом на 30 червня 2019 року Vodafone надавав послуги близько 640 мільйонам абонентів мобільного зв'язку і 21 мільйону користувачів фіксованого інтернету.

Bakcell - оператор стільникового зв'язку стандарту GSM, UMTS і LTE в Азербайджані. Перший стільниковий оператор, який почав свою діяльність в цій країні.

Bakcell є одним з найбільших інвесторів в економіку Азербайджану.

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