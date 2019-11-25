Російський МТС продає свій бізнес в Україні за $734 мільйони

Російська компанія ПАТ МТС, що володіла в Україні мобільним оператором Vodafone, оголосила про підписання угоди з компанією OOO Telco Solutions and Investments ("дочка" азербайджанської компанії ТОВ Bakcell, - ред.) про продаж телекомунікаційного бізнесу в Україні.

Про це повідомляється на сайті МТС.

"Російський оператор телекомунікаційних послуг та постачальник цифрових послуг, оголошує про підписання обов'язкової угоди з ТОВ Telco Solutions and Investments, підконтрольне телекомунікаційній компанії Bakcell LLC, яка входить до складу Міжнародна група компаній NEQSOL Holding з метою продажу своїх операцій з телекомунікацій в Україні", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до угоди, дочірня компанія МТС, що належить повністю Allegretto s.a.r.l., продає свою 100-відсоткову частку голландського дочірнього підприємства Preludium BV ("Компанія"), єдиного акціонера ПрАТ "ВФ Україна", за грошову винагороду в розмірі 734 млн дол. США.

Невдовзі очікується передача акцій компанії.

Також повідомляється, що зміна власника не вплине на діяльність Vodafone Україна. Компанія продовжить надавати послуги під брендом Vodafone.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці жовтня 2019 року Антимонопольний комітет Україна дозволив азербайджанському мобільному оператору придбання "Vodafone Україна".

Як вважають в АМКУ, придбання "Vodafone Україна" дозволить азербайджанській компанії набути опосередкований контроль над українським мобільним оператором, відомим під брендом "Vodafone".

Vodafone - одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, включаючи мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 24 країнах, має партнерські угоди з операторами 42 країн і надає послуги фіксованого широкосмугового доступу в інтернет на 18 ринках.

Станом на 30 червня 2019 року Vodafone надавав послуги близько 640 мільйонам абонентів мобільного зв'язку і 21 мільйону користувачів фіксованого інтернету.

Bakcell - оператор стільникового зв'язку стандарту GSM, UMTS і LTE в Азербайджані. Перший стільниковий оператор, який почав свою діяльність в цій країні.

Bakcell є одним з найбільших інвесторів в економіку Азербайджану.