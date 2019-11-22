ПриватБанк отримав 28 мільярдів прибутку з початку року

Прибуток ПриватБанку за 10 місяців 2019 року сягнув 28 млрд гривень.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі банку.

"Прибуток ПриватБанку за 10 місяців 2019 року становить 28 млрд грн, що вдвічі перевищує фінансовий результат діяльності банку в 2018 році", - йдеться у повідомленні.

Фіндиректор банку Ганна Самаріна також навела дані про зростання кредитного портфеля банку.

За її словами, приріст кредитного портфеля за 9 місяців 2019 року становить 14,9%.

"Аналогічний показник в цілому по банківській системі України становить -3,4%, по групі державних банків – -3,7%", - додала Самаріна.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Національного банку України, за 10 місяців 2019 року платоспроможні банки отримали 52 млрд грн чистого прибутку, що у 3,5 раза більше, ніж за аналогічний період торік (14,8 млрд грн).