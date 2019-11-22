Новий рекорд у банківському секторі: чистий прибуток зріс у 3,5 раза

Прибуток банківської системи за січень-жовтень 2019 року зріс у 3,5 раза - до 52 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України у Facebook.

"Новий рекорд банківського сектору України. За 10 місяців 2019 року платоспроможні банки отримали 52 млрд грн чистого прибутку, що у 3,5 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року (14,8 млрд грн)", - йдеться у повідомленні.

У НБУ зазначили, що доходи банків цьогоріч зросли на 23% - до 201 млрд грн, тоді як витрати збільшились на 0,4% - до 149 млрд грн.

У регуляторі назвали чотири основні фактори зростання банківського прибутку: зростання чистих процентних доходів банків на 17% - до 66,1 млрд грн; зростання чистих комісійних доходів банків на 12% - до 36 млрд грн; позитивний результат від переоцінки та від операцій купівлі продажу - 13,9 млрд грн; низький обсяг відрахувань банками в резерви - 9,3 млрд грн проти 21,4 млрд грн минулого року.

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Як повідомив Укрінформ, за три квартали 2019 року українські банки отримали 48,35 млрд грн чистого прибутку проти 10,9 млрд грн за цей же період торік. Понад половину цього фінансового результату - 27,4 млрд грн - забезпечив ПриватБанк.