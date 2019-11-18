НБУ очікує кошти від продажу пулу за кредитними договорами трьох банків у грудні

Кошти від продажу пулу майнових прав за кредитними договорами ПАТ "Дельта Банк", ПАТ "КБ "Надра" та ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" мають надійти Національному банку України у грудні 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"У листопаді 2019 року відбулися торги, в ході яких був реалізований пул майнових прав за кредитними договорами ПАТ "Дельта Банк", ПАТ "КБ "Надра", а також ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит", частина яких свого часу була передана у заставу Національному банку як забезпечення виконання зазначеними банками своїх зобов’язань за наданими кредитами рефінансування. Ціна реалізації становила 849,4 млн грн, а частка коштів, що має бути перерахована Національному банку, становить 368,7 млн грн (без вирахування витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на утримання та продаж активів, а також судових витрат). Кошти будуть спрямовані на погашення заборгованості за наданими кредитами рефінансування. Очікується, що кошти надійдуть у грудні",- йдеться в повідомленні. У Нацбанку зазначають, що у зазначеному пулі продані майнові права за кредитами ТОВ "Яблуневий Дар" (кредит ПАТ "Дельта Банк"), ПВП "КВАДРО" (кредит ПАТ "КБ "Надра"), ПАТ "Білоцерківська ТЕЦ" та ПрАТ "Росава" (кредити ПАТ “Банк "Фінанси та Кредит"). Організатором торгів була компанія "Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн" (FFN).

"Успішний продаж пулу активів із залученням міжнародних радників свідчить про велику роботу, проведену в межах підготовки торгів та реалізації маркетингових заходів серед потенційних інвесторів, які отримали черговий сигнал, що ринок проблемних активів в Україні є відкритим та працює за зрозумілими правилами", - зазначив начальник Управління роботи з проблемними активами Павло Поляруш.

Він додав, що успішна реалізація пулу активів увійшла до трійки найбільших угод за ціною продажу заставлених Національному банку активів. Найбільшим продажем наразі є продаж кредитів ТОВ "Мегаполісжитлобуд" та ТОВ "ДХ Інвест Нерухомість", у заставі яких майнові права на недобудований ТРЦ "Республіка" за 777,1 млн грн. Окрім того, за 331,3 млн грн вдалося реалізувати кредити підприємств ПрАТ "ДМЗ" та ПАТ "ШУ "Покровське.

Як відомо, за 10 місяців 2019 року Національний банк отримав на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 2 234,0 млн грн.