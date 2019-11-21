Водний шлях Е40: Нідерланди зацікавлені у співпраці з Україною

Нідерландські компанії зацікавлені у співпраці з Україною в рамках розбудови міжнародного водного шляху (МВШ) Е40, який має з’єднати Балтійське та Чорне моря.

Про це кореспонденту Укрінформу в Гаазі повідомила заступниця міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції Олександра Клітіна.

За її словами, ці нідерландські компанії готові поділитися досвідом і взяти безпосередню участь в реалізації українських проєктів розвитку внутрішнього водного транспорту, зокрема, відновлення судноплавства Дніпром.

“Я бачила чотири компанії, що зацікавлені у співпраці. Інтерес дуже сильний до України. Багато компаній ми зустрічали, багато компаній зацікавлені допомогти нам модернізувати нашу інфраструктуру, взяти участь разом з українськими компаніями у майбутньому тендері на реконструкцію річкової інфраструктури”, - сказала вона.

Клітіна наголосила, що закон “Про внутрішній водний транспорт” – це ключ до розвитку річкових вантажних перевезень. Вона також зазначила, що Україні для розвитку коридору Е40 потрібно модернізувати судноплавні шлюзи на Дніпрі.

“Фактично без модернізації нашої річкової інфраструктури ми не зможемо ефективно приймати судна з інших країн. Якщо вантажопотік збільшиться, то це буде реальною проблемою черг і надійності системи шлюзів загалом. Тому, насамперед, необхідно забезпечити модернізацію річкової інфраструктури. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) зацікавлені фінансувати модернізацію річкової інфраструктури, і нідерландська компанія теж зробила аналіз інвестиційних потреб. Вони становлять більше 100 мільйонів євро, але існує єдина проблема, що для залучення цього фінансування необхідно все-таки ухвалити реформу внутрішнього водного транспорту. Європейська комісія уважає, що без законодавства, без імплементації європейських директив, без визначення ринку річкового транспорту й основного закону неможливо фінансувати зараз річкову інфраструктуру і ринок у тому вигляді, в якому він є”, - зазначила Клітіна.

За її словами, Нідерланди мають технології та досвід модернізації річкової інфраструктури, що дуже потрібно Україні.

“Щоб рухатися в напрямку Е40, нам потрібно модернізувати шлюзи, щоб модернізувати шлюзи - потрібно, як мінімум, ухвалити законопроєкт, укласти фінансові угоди з банками, бо без цього неможливо буде реалізувати сповна такий проєкт”, - підкреслила Клітіна.

Заступниця міністра інфраструктури наголосила, що запуск річкового транспорту суттєво би знизив логістичні витрати і підвищив конкурентоспроможність українських товарів на міжнародних експортних ринках.

“По-перше, це новий транспортний коридор, яким Україна може користуватися, річковий транспорт найбільш економічний, найбільш екологічний та ефективний, це зниження логістичних витрат для українських перевізників, для українських виробників експортерів. Крім того, якщо через нашу територію будуть проходити судна інших країн, то це теж сприятиме розвитку. Вони не захочуть іти порожніми, наприклад, назад. Вони захочуть щось завантажити з України. Десь спиняться, десь відремонтуються, заправляться. Це економічно буде вигідно”, - зазначила вона.

Як повідомлялося, міжнародний водний шлях Е-40 довжиною 2352,8 км входить до Переліку внутрішніх водних шляхів міжнародного значення, затвердженого Європейською угодою про найважливіші внутрішні водні шляхи міжнародного значення, до якої Україна приєдналась у 2009 році.

Водний шлях Е-40 проходить через територію Польщі, Білорусі та України і простягається від Балтійського до Чорного моря за наступним маршрутом: Гданськ (Польща) - Херсон (Україна) через ріки Вісла - Буг - Мухавець -Дніпровсько-Бузький канал - Піна - Прип’ять - Дніпро.