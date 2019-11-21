"Крутезна штука": Дубілет анонсував запуск е-довіреностей

Уряд пропонує запустити в Україні електронні довіреності.

Про це міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Ми плануємо запустити для громадян крутезну штуку - електронні довіреності. Дуже красиво виходить... Отже, уявіть собі, що ви оформлюєте у нотаріуса довіреність. І ось, крім того, що він вам дає її на стандартному паперовому бланку, він також вам надсилає pdf-файл (поштою, у мессенжер, на флешці - не важливо) зі своїм накладеним електронним підписом”, - пояснив Дубілет.

На його переконання, це дуже зручно. Якщо людині потрібно терміново передати довіреність в інше місто або в інший район, то замість того, щоб передавати паперовий бланк поштою або їхати кудись, можна буде просто скинути її кому потрібно е-поштою або в мессенжер, підкреслив міністр.

Крім зручності, наголосив він, є ще одна важлива перевага - файли з е-підписами більш безпечні, адже частина випадків рейдерства трапляється саме через підроблені бланки довіреностей.

Можливо, додав Дубілет, в якийсь момент Мін'юст ухвалить, що для ризикових операцій паперові довіреності не підходять, а система прийматиме лише електронні. Це буде ще один крок у боротьбі з рейдерством.

“Для впровадження цього рішення вже все є. У нотаріусів і так є е-підпис, вони і зараз можуть накладати його в пару кліків на будь-які файли. Треба лише змінити пару рядків у законах і підзаконці. Саме цим ми зараз з Мін'юстом та Нотаріальною палатою і займаємось”, - написав міністр.

Водночас він звернув увагу на те, що електронні довіреності, принаймні на першому етапі, будуть лише у додаток до паперових.

Уряд планує найближчим часом подати відповідний законопроєкт у парламент, додав Дубілет.