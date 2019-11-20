Кабмін погодив 339 підприємств для передачі на приватизацію

Кабінет міністрів погодив 339 підприємств, які мають бути передані Фонду державного майна для великої та малої приватизації.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук розповів на брифінгу за результатами засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Фактично 339 підприємств із 500, визначених Президентом як ціль до кінця року, вже передано. Це означає, що державних підприємств і активів в управлінні КМУ стає менше, і все більше ці підприємства переходять в управління менеджерів, які мають чесно подивитися на те, що вони собою являють, підготувати їх до продажу через прозорі аукціони, через систему ProZorro. Продажі реалізувати ефективному власнику", - сказав Гончарук.

На його переконання, приватизація стимулюватиме зростання економіки у наступному році. Він не сумнівається, що "високу планку" у 500 підприємств вдасться подолати.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський доручив до 31 грудня 2019 року передати 500 держпідприємств Фонду державного майна для великої та малої приватизації. Всі органи виконавчої влади мають підготувати перелік, документацію та передати об'єкти в управління ФДМУ.