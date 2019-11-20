В Україні зменшилися доходи від послуг мобільного зв’язку

За січень-жовтень 2019 року обсяги реалізованих послуг мобільного зв’язку зменшилися на 2,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За три квартали 2019 року в Україні було надано послуг мобільного зв’язку на 27,7 млрд грн, що на 2,4% менше, ніж за січень-жовтень 2018 року.

Послуг фіксованого телефонного зв’язку за вказаний період було надано майже на 3,5 млрд грн (на 19,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року), інтернет-послуг — на 10,0 млрд грн (на 12,8% більше), телерадіомовних — на 2,5 млрд грн (на 1,2% більше), поштових та кур’єрських послуг — майже на 4,8 млрд грн (на 12,4% більше).

Як повідомлялося, за даними Держстату, за три квартали 2018 року в Україні було надано послуг мобільного зв’язку майже на 28,4 млрд грн, що на 9,4% більше, ніж за січень-жовтень 2017 року.