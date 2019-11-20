У жовтні Укрнафта збільшила видобуток майже на 4%

У жовтні 2019 року ПАТ «Укрнафта» видобула 128,5 тис. тонн нафти і конденсату і 98,26 млн кубометрів газу, що, відповідно, на 3,2% і 2,3% більше, ніж у жовтні минулого року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"За оперативними даними, у жовтні 2019 «Укрнафта» видобула 128,5 тис. т нафти і конденсату і 98,26 млн м3 газу, що, відповідно, на 3,2% і 2,3% більше у порівнянні з жовтнем 2018 року і на 3,9% і 3,5% більше видобутку вересня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

При цьому середньодобові показники видобутку вуглеводнів у жовтні становили 4,15 тис. тонн нафти та конденсату і 3,17 млн кубометрів газу, незначно збільшившись проти попереднього місяця.

Зазначається, що на тлі зростання видобутку «Укрнафта» зіткнулася з проблемами реалізації нафти через систему державних аукціонів. З початку року через відсутність покупців не відбулися 9 з 16 біржових аукціонів.

"Це негативно позначається на можливості компанії інвестувати в розвиток бізнесу. Крім того, розвиток компанії також обмежує невирішене питання простроченої податкової заборгованості", - констатують в Укрнафті.

Компанія заявляє, що здатна вдвічі збільшити видобуток нафти та газу на наявних родовищах. Для цього потрібні системні інвестиції у сумі понад 100 млн дол. на рік: у модернізацію інфраструктури, буріння нових свердловин, заходи по інтенсифікації свердловин. Однак на сьогодні Укрнафта витрачає на обслуговування боргу вдвічі більше, ніж на інвестиції.

Так, за інформацією пресслужби, за 9 місяців 2019 року компанія спрямувала на забезпечення під можливі штрафи і пені за несплачені рентні платежі і податки минулих періодів 2,6 млрд грн, тоді як капітальні вкладення становили 1,1 млрд грн.

Як повідомлялось, 50%+1 акція ПАТ "Укрнафта" належать НАК «Нафтогаз України», ще 42% - компаніям групи «Приват» Ігоря Коломойского та його партнерів.

«Приват» здійснює операційний контроль над Укрнафтою з 2003 року. За цей час видобуток нафти скоротився більш як удвічі, з 2,9 до 1,4 млн тонн. Податковий борг Укрнафти, за даними Нафтогазу, уже перевищив 32 млрд грн.