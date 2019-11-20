Фонд гарантування завершив ліквідацію двох банків
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
"18 листопада 2019 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про проведення державної реєстрації припинення ПАТ «Омега Банк» як юридичної особи, а, отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим",- йдеться в повідомленні. Також, 18 листопада 2019 року внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію припинення ПАТ «КБ «Промекономбанк» як юридичної особи, а отже, ліквідація банку вважається завершеною, а банк ліквідованим.
Як повідомляв Укрінформ, правління Національного банку України 5 вересня 2014 року ухвалило постанову №552 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "КБ "Промекономбанк". А 6 липня 2015 року Нацбанк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії ПАТ «Омега Банк» та ліквідацію фінустанови.