Фонд гарантування завершив ліквідацію двох банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію ПАТ «Омега Банк» та ПАТ «КБ «Промекономбанк».

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"18 листопада 2019 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про проведення державної реєстрації припинення ПАТ «Омега Банк» як юридичної особи, а, отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим",- йдеться в повідомленні. Також, 18 листопада 2019 року внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію припинення ПАТ «КБ «Промекономбанк» як юридичної особи, а отже, ліквідація банку вважається завершеною, а банк ліквідованим.

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Як повідомляв Укрінформ, правління Національного банку України 5 вересня 2014 року ухвалило постанову №552 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "КБ "Промекономбанк". А 6 липня 2015 року Нацбанк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії ПАТ «Омега Банк» та ліквідацію фінустанови.