ЄЦБ забрав ліцензію у Meinl Bank, через який відмивалися гроші з України

Європейський центральний банк відкликав ліцензію в австрійського приватного банку Anglo Austrian AAB Bank AG (раніше відомий як Meinl Bank AG), який використовувався у виведенні в офшори сотень мільйонів доларів з проблемних українських банків.

Про це заявили в Управління фінансових ринків Австрії (FMA), повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Європейський центральний банк (ЄЦБ) відкликав ліцензію щодо здійснення банківської діяльності в Anglo Austrian AAB Bank AG (раніше Meinl Bank AG) у своєму рішенні від 14 листопада", - йдеться у заяві FMA.

Зазначається, що рішення набуло чинності відразу після публікації.

Також повідомляється, що нагляд щодо Anglo Austrian AAB Bank AG як менш значимого банку належить до сфери компетенції FMA, однак "ЄЦБ несе відповідальність за відкликання всіх ліцензій в єврозоні, в тому числі і для менш значимих банків".

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Anglo Austrian AAB Bank AG ще має можливість оскаржити рішення ЄЦБ.

Як відомо, у лютому 2019 року Deutsche Welle повідомляла, що Антикорупційна прокуратура Австрії розслідує кримінальну справу за підозрою у відмиванні коштів через Meinl Bank з 2016 року. Слідство ведеться проти 30 фізичних осіб і одного об'єднання. Імена підозрюваних у відомстві не назвали, однак відомо, що серед них є громадяни України.

У кримінальному провадженні йшлося про зникнення грошей з кореспондентських рахунків українських банків в Австрії. За даними Фонду гарантування вкладів, з кореспондентських рахунків в Meinl Bank було незаконно виведено 385 мільйонів доларів і 75 мільйонів євро. Ці гроші були скеровані за вказівкою власників чи топ-менеджменту банків-банкрутів в офшори у 2014-2015 роках - як правило, останньої миті перед введенням у проблемні банки тимчасової адміністрації. Таким чином було вкрадено гроші українських вкладників, більшість яких після банкрутства банків залишилися ні з чим.

За інформацією українського Фонду гарантування вкладів, зокрема, через Meinl Bank вивели 38 мільйонів доларів з Південкомбанку, 40 мільйонів - з "Терра Банку", 39,5 мільйонів доларів - з "ВіЕйБі Банку", 62 мільйони євро - з "Міського комерційного банку" і 44 мільйони доларів - з банку "Київська Русь".

Як повідомили DW у Фонді гарантування вкладів, протягом 2014-2015 років за допомогою такої "схеми" з українських банків було виведено загалом 846 мільйонів доларів і 75 мільйонів євро. До списання грошей у такий спосіб напередодні введення тимчасової адміністрації вдалися власники 14 українських банків.

Крім Австрії, розслідування за підозрою у відмиванні коштів українськими банками здійснюються і у Ліхтенштейні, підтвердив DW генеральний прокурор цієї країни.