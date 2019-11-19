Гончарук представив нового главу Укравтодору

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук офіційно представив нового голову Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) Олександра Кубракова.

Представлення нового очільника відбулося у приміщенні Укравтодору 19 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я сьогодні хочу представити вам нового керівника Укравтодору — це Олександр Кубраков. Я попросив би вас, шановний трудовий колектив, поставитися до нього максимально дружньо і всі свої зусилля направити на те, щоб допомогти цій людині розібратися максимально швидко і зробити роботу Укравтодору максимально ефективною", - зазначив Гончарук.

Прем'єр-міністр додав, що очікує від нового очільника Укравтодору "рішучих дій", спрямованих на подолання корупції у відомстві.

Як повідомлялося 16 листопада в уряді поінформували, що переможцем конкурсу на посаду голови Держагентства автомобільних доріг визнано народного депутата з фракції «Слуги народу» Олександра Кубракова.

Першочерговим завданням Укравтодору Олександр Кубраков назвав повне оновлення керівного складу служб автомобільних доріг в областях, а також керівництва ДАК «Автомобільні дороги України». Він також заявив, що планує зробити ревізію підготовки до зимового сезону та підготувати плани відновлення доріг на 2020 рік.

Крім того, у Кабміні поінформували, що Кубраков як народний депутат 9-го скликання подав 16 законопроєктів, з яких 12 вже ухвалили, чотири ще доопрацьовуються. Зокрема, він є автором ухваленого законопроєкту №1041 про запровадження середньострокової державної цільової програми на будівництво, реконструкцію, капітальний та середній поточний ремонт доріг державного та місцевого значення.

Кубраков пройшов до Верховної Ради за виборчим списком партії “Слуга народу” (№30), є членом Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Раніше Укравтодор очолював (з жовтня 2016 року до вересня 2019 року) ексміністр транспорту Польщі Славомір Новак.