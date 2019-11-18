Законопроєкт про діяльність таксі доопрацюють в Мінінфраструктури

У Міністерстві інфраструктури обговорили спірні питання щодо нововведень, які планується запровадити проєктом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання діяльності з надання послуг перевезень пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення».

Участь у зустрічі із представниками ринку таксі в Україні взяли члени Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, а також Директорат цифрової інфраструктури на транспорті, повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

“Новим законопроєктом планується дерегулювати процедури набуття права на провадження діяльності з перевезень пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення (заміна ліцензій на повідомлення), надання Укртрансбезпеці повноважень щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про автомобільний транспорт шляхом здійснення «контрольного придбання послуг», а також надання їй функції ведення (адміністрування) державного реєстру перевізників”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, під час зустрічі була приділена увага питанням щодо обов’язкового страхування пасажирів, введення відповідальності інформаційно-диспетчерських служб та нагляду/контролю за такими службами, введення прямої вимоги до водіїв щодо підтвердження їх психіатричного здоров'я, відсутності наркозалежності та причетності до злочинів проти життя і здоров'я, а також норм щодо блокування чи виключення з реєстру перевізника за систематичні порушення Правил дорожнього руху.

За підсумками зустрічі сторонами було домовлено у тижневий строк доопрацювати проєкт закону із врахуванням всіх коментарів та зауважень.