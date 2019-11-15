Фонд гарантування завершив виплати вкладникам Єврогазбанку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив виплати вкладникам АТ «Єврогазбанк».

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"14 листопада 2019 року уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд гарантування) на ліквідацію АТ «Єврогазбанк» було подано документи державному Реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи... У зв’язку з цим Фонд гарантування повідомляє про завершення 14 листопада 2019 року виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам АТ "Єврогазбанк", - йдеться в повідомленні.

У межах виплати гарантованого відшкодування вкладники Єврогазбанку отримали 1,24 млрд грн, що становить 98,8 % від загальної гарантованої суми.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді 2014 року Національний банк України вирішив відкликати ліцензію Єврогазбанку і ліквідувати банк.

Єврогазбанк був заснований у 2006 році родиною колишнього голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Івченка: йому належали 39,6296% акцій банку, Галині Івченко - 31,9574%, Христині Івченко - 17,7778%.