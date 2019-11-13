Фонд гарантування на рік продовжив ліквідацію банку "Богуслав"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) продовжив ліквідацію ПАТ "Банк Богуслав" до 30 листопада 2020 року включно.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

"Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 11 листопада 2019 року №2893 про продовження строків здійснення процедури ліквідації АТ «Банк Богуслав» строком на один рік з 1 грудня 2019 року до 30 листопада 2020 року включно", - йдеться у повідомленні.

Також продовжено повноваження ліквідатора АТ «Банк Богуслав» Віталія Паламарчука з 1 грудня 2019 року до 30 листопада 2020 року включно.

Як повідомляв Укрінформ, відповідно до рішення правління Національного банку України від 30 листопада 2017 року «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Банк Богуслав», виконавчою дирекцією ФГВФО прийнято рішення від 1 грудня 2017 року про початок процедури ліквідації банку.