Мінекономіки готує на приватизацію 737 підприємств

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства спільно з міністерствами та центральними органами управління проаналізували 1399 держпідприємств, які попередньо мають потенціал для роздержавлення, з них 737 погоджено на приватизацію.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Загалом, спільно з міністерствами та центральними органами управління зараз вже проаналізовано 1399 держпідприємств, які попередньо мають потенціал для роздержавлення. 737 погоджено на приватизацію: 482 з них - у процесі передачі у управління ФДМУ, з них 357 будуть передані рішенням КМУ вже на наступному тижні, по 125 потрібні рішення будуть прийняти до кінця місяця. Загальна вартість активів 737 підприємства складає понад 12 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

У Мінекономіки зазначають, що Верховною Радою було прийнято Закон 1054-1 про перелік об'єктів, виключених зі списків приватизації (майже 1000 підприємств). Це дало змогу Мінекономіки почати процес підготовки їх до приватизації, аналіз їх діяльності та перевірку готовності.

В Україні зараз 3643 об'єкти, в яких держава має більшу частку власності: 588 - це підприємства в зоні ООС або окупованому Криму, 115 - це підприємства сфери науки (Національна академія аграрних наук Національна Академія наук України) - самоврядні організації, які засновані на держвласності, але управляються загальними зборами своїх членів, 766 - це стратегічні підприємства, які залишаються у державі — їх чекає реструктуризація з метою побудови ефективної системи корпоративного управління та робота на Фонд Національного багатства, 1261 - фактично банкрути, не ведуть ніякої діяльності — вони мають бути ліквідовані, щоб не бути тягарем для бюджету, 1006 - працюють, але не розвиваються - їх необхідно приватизувати.

Загальна вартість усіх активів 3643 підприємств - 3,733 млрд грн, дохід з усіх цих підприємств - 744 млрд грн.