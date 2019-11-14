Зростання ВВП України сповільнилося до 4,2%

Реальний ВВП України у ІІІ кварталі зповільнив темпи зростання.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

"Реальний ВВП у III кварталі 2019 року порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) збільшився на 0,7%, а порівняно з III кварталом 2018 року – на 4,2%", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у ІІ кварталі 2019 року ВВП України виріс на 4,6% до аналогічного періоду 2018 року, за І квартал темпи зростання становили 2,5%.

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Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує зростання зростання ВВП України у 2019 році на 3,3%, у 2020 році - 3,5%.

Згідно з макропрогнозом Міністерства фінансів України, ВВП країни у 2020 році має зрости на 3,7%.