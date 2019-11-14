Перевалка вантажів у морських портах України зросла на 20%

Перевалка вантажів в українських портах за січень-жовтень 2019 року перевищує торішні показники більш ніж на 20% і становить понад 129,8 млн тонн.

Про це повідомляє пресслужба ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ).

"За 10 місяців 2019 року перевалка вантажів в українських портах склала понад 129,8 млн тонн, що більш ніж на 20% перевищує торішні показники. Це максимальна позитивна динаміка збільшення перевалки за останні 6 років", - йдеться в повідомленні.

Керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс зауважив, що до портів-лідерів з перевалки, які демонструють зростання, вперше за останні 5 років повернувся Маріуполь, де АМПУ завершує масштабний проєкт з днопоглиблення. Взагалі в усіх п’яти портах, які зараз дають понад 90% перевалки, АМПУ у цьому році реалізовувало проекти з днопоглиблення та інвестувало у розвиток портової інфраструктури.

"Позитивна динаміка перевалки сягнула рекордних 20%. Даються в знаки гарні врожаї минулого та поточного маркетингових років у аграріїв, високі ціни на руду на світовому ринку, а також ефективна взаємодія між АМПУ та стивідорними компаніями", - прокоментував підсумки роботи Вецкаганс.

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За 10 місяців цього року зросли обсяги перевалки зерна та руди. Так морські порти перевантажили 43,6 млн тонн хлібних, це на 37% більше ніж за аналогічний період минулого року. На 33% зросла перевалка руди, за 10 місяців обсяг склав 30,5 млн тонн.

Серед українських портів лідерами з перевалки за підсумками 10 місяців стали п’ять портів: Південний перевалив понад 43,8 млн тонн (+28,3%, порівняно з минулорічним періодом), Миколаїв – понад 26,9 млн тонн (+20%), Чорноморськ – понад 21,1 млн тонн (+23,2%), Одеса – понад 20,7 млн тонн (+19,4%). І, нарешті, порт Маріуполь на Азовському морі подолав спад перевалки, який тривав майже 5 останніх років, та перевалив вже майже 5,3 млн тонн (+5,5%).

Експорт, який становить більшу частку перевалки, зріс майже на чверть. Станом на кінець жовтня 2019 року вже оброблено 97,7 млн тонн, що на 24% більше за аналогічний період минулого року.

За підсумками січня-жовтня обробка контейнерів збільшилася на 19% (+812 тис. TEU). Так морські порти України обробили 9 813 суден, і збільшили на 2,1% минулорічний показник.

Найбільше суден опрацювали в Ізмаїльському морському порту — 2 946, у Миколаївському – 1474, в порту Чорноморськ — 1391 та в Одеському порту 1200. При цьому найбільший приріст обробки суден спостерігається у портах Ольвія (+38%), Чорноморськ (+21%) та Херсон (+16%).

Як повідомляв Укрінформ, у 2018 році українські порти перевалили 135 млн тонн вантажів, що на 2,6 млн тонн більше, ніж у 2017 році.