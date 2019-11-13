Мінінфраструктури оприлюднило законопроєкт щодо корпоратизації АМПУ

Міністерство інфраструктури оприлюднило проєкт закону "Про корпоратизацію Адміністрації морських портів України" (АМПУ).

Відповідний законопроєкт опублікований на сайті міністерства.

"Цей закон визначає правові, економічні та організаційні особливості утворення та діяльності акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого належать державі, управління і розпорядження його майном та спрямований на забезпечення економічної безпеки і захисту інтересів держави", - йдеться у документі.

Згідно з проєктом, передбачається, утворення акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого належать державі, шляхом перетворення державного підприємства "АМПУ" у товариство.

Засновником цього товариства буде держава в особі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту.

У Мінінфраструктури повідомляють, що зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування проєкту акта у письмовому та/або електронному вигляді.

Зауваження та пропозиції до проєкту акта просять надавати на адресу та е-пошту Департаменту управління об’єктами державної власності Мінінфрастуктури: 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 14; mov@mtu.gov.ua.