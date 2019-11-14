В Україні до опалення підключені 96,6% об’єктів житлової сфери - Мінрегіон

В Україні до опалення підключені 96,6% об’єктів житлової сфери та 98,7% об’єктів соціального фонду.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій 14 листопада.

"Загалом по Україні підключені до опалення 96,6% об’єктів житлової та 98,7% об’єктів соціальної сфер", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що станом на 14 листопада 2019 року 100% об’єктів житлового та соціального фондів опалюються у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській та Черкаській областях.

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Крім того повідомляється, що на 100% підключені до опалення житлові будинки у Луганській та Чернігівській областях, на 99,9% - у Запорізькій та Полтавській областях. Об’єкти соціальної сфери на 100% опалюються у Київській, Миколаївській, Сумській, Хмельницькій областях та м. Київ.