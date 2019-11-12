Криклій очікує, що Рада до кінця року скасує ПДВ на внутрішні авіарейси

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій вважає, що Верховна Рада зможе розглянути законопроєкт щодо скасування податку на додану вартість на внутрішніх авіарейсах у листопаді чи грудні цього року.

Про це він сказав, перебуваючи з робочим візитом у Харкові, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Маємо всі шанси, що активно попрацюємо листопад-грудень, і до кінця року ПДВ на внутрішні авіаперевезення буде скасовано», - зазначив Криклій.

Міністр інфраструктури сподівається, що після скасування податку авіакомпанії захочуть відкрити нові сполучення між українськими містами, і ринок суттєво пожвавиться. Криклій нагадав, що податку на міжнародні перевезення в Україні немає.

Як повідомлялося, у жовтні міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що міністерство пропонуватиме ВР скасували податок на додану вартість з внутрішньоукраїнських авіарейсів, для того, щоб розвивати внутрішню авіамобільність. За його словами, якось дивно виглядає, коли на міжнародні авіарейси ПДВ немає, а на внутрішні є.