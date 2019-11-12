Цінова динаміка: Нацбанк проаналізував ситуацію у жовтні

Споживча інфляція в річному вимірі у жовтні 2019 року сповільнилася до 6,5%.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

“У жовтні 2019 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 6,5% (з 7,5% – у вересні). У місячному вимірі ціни зросли на 0,7%”, - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що впевнене сповільнення базової інфляції та адміністративно регульованих цін разом із суттєвим зниженням цін на паливо переважили тиск з боку цін на сирі продукти харчування. Базова інфляція продовжила уповільнюватися і в річному вимірі у жовтні становила 5,8%. Жорстка монетарна політика залишалася вагомим чинником, що стримував фундаментальний тиск на ціни. Це проявлялося як через канал обмінного курсу, який був міцнішим, ніж рік тому, так і через поліпшення інфляційних очікувань усіх груп респондентів. Завдяки зміцненню гривні ціни на непродовольчі товари знизилися на 0,5%, якщо порівняти із жовтнем минулого року. Зокрема, подешевшали автомобілі, одяг та взуття, падіння цін на комп'ютери та побутову техніку поглибилося, а ціни на меблі, фармацевтичну продукцію, товари особистого догляду тощо зростали нижчими темпами.

Темпи зростання цін на продукти харчування з високим ступенем обробки також суттєво знизилися (до 7,4% р/р) під впливом сприятливої ситуації на валютному ринку та високого врожаю зернових та олійних. Уповільнилося подорожчання макаронних виробів, борошна та хлібу, консервів, шоколаду. Також дещо меншими темпами зростали ціни на молочні та м’ясні продукти, а падіння цін на рис та оливкову олію навіть поглибилося.

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Зростання вартості послуг після певного уповільнення у вересні знов прискорилося (до 13,4% р/р) під тиском стійкого зростання споживчого попиту та підвищення витрат бізнесу, насамперед на оплату праці. Так, значно подорожчали послуги мобільного зв'язку через зміну тарифів окремими операторами, а також послуги страхування особистого транспорту. Зростання цін на сирі продукти харчування дещо прискорилося (до 8,8% р/р). Очікувано подорожчали гречка, яблука та картопля з огляду на менші обсяги їхнього врожаю цього року. Також швидше підвищувалися ціни на цитрусові та банани. Водночас завдяки розширенню пропозиції знижувалися ціни на більшість овочів (крім картоплі), серед яких морква, цибуля, помідори, перець, буряк. Тривало зниження темпів зростання адміністративно регульованих цін (до 12,2% р/р). Надалі зменшувалася вартість природного газу для населення під впливом відповідних тенденцій на світових ринках. Також знизилися темпи зростання цін на алкогольні напої, зокрема завдяки високій базі порівняння минулого року, коли було підвищено мінімальні ціни на них. Натомість темпи зростання цін на тютюнові вироби залишалися досить високими, відображаючи підвищення акцизів улітку та поточне зниження пропозиції цих товарів на внутрішньому ринку. Ціни на паливо також продовжили знижуватися (на 13,5% р/р) унаслідок як здешевлення нафти на світових ринках у попередні періоди, так і тривалого збереження сприятливої ситуації на валютному ринку України.

Отже, фактичні показники цінової динаміки загалом відповідають траєкторії прогнозу Національного банку. Міцніший курс гривні та падіння світових цін на енергоресурси, навіть попри звуження пропозиції окремих продуктів харчування та розширення споживчого попиту, сприяють подальшому уповільненню зростання цін до цілі 5% у 2020 році.