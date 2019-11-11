Антонов поставить літак для поліції Перу
Про це повідомляє пресслужба концерну.
"Літаки "Антонова" давно довели свою ефективність експлуатації по всьому світу, разом з цим наші конструктори пропонують нові рішення і нову техніку у відповідь на виклики сучасності. Цей контракт став логічним продовженням експлуатації "АН" в Перу, адже новий АН-178 замінить на службі поліції АН-32Б", – цитує гендиректора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса пресслужба.
За його словами, ці домовленості стануть початком великої військово-технічної співпраці між країнами.
Як повідомляється, Україна взяла участь у відкритому тендері, де конкурувала з продукцією Італії та Іспанії. За словами президента ДП "Антонов" Олександра Донця, для замовника вирішальним фактором при виборі літака стала багатофункціональність Ан-178, тобто його здатність вирішувати різноманітні задачі, в тому числі з перевезення вантажів, контейнерів, особового складу, десантування, застосування у пошуково-рятувальних операціях. До того ж, літаки "Антонов" відомі в світі своєю невибагливістю до умов експлуатації. Вони можуть працювати в різних погодних, кліматичних умовах, базуватися на різних аеродромах, в тому числі на високогірних, що важливо для перуанського замовника.
Ан-178 – середній транспортний літак, що призначений для доставки особового складу, озброєння і легкої військової техніки посадковим та парашутним способами, транспортування матеріальних засобів, пошти та інших вантажів "в навал" або в стандартній тарі та вантажів на піддонах загальною вантажопідйомністю до 18 т. В умовах надзвичайних ситуацій Ан-178 може використовуватись для евакуації населення із зони стихійного лиха, транспортування поранених на стандартних ношах, десантування рятувальних команд.