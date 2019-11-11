Антонов поставить літак для поліції Перу

Держпідприємство "Антонов", що входить до складу ДК "Укроборонпром", поставить Ан-178 для Національної поліції Перу та здійснюватиме його обслуговування на період гарантійного терміну, визначеного цим договором.

Про це повідомляє пресслужба концерну.

"Літаки "Антонова" давно довели свою ефективність експлуатації по всьому світу, разом з цим наші конструктори пропонують нові рішення і нову техніку у відповідь на виклики сучасності. Цей контракт став логічним продовженням експлуатації "АН" в Перу, адже новий АН-178 замінить на службі поліції АН-32Б", – цитує гендиректора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса пресслужба.

За його словами, ці домовленості стануть початком великої військово-технічної співпраці між країнами.

Як повідомляється, Україна взяла участь у відкритому тендері, де конкурувала з продукцією Італії та Іспанії. За словами президента ДП "Антонов" Олександра Донця, для замовника вирішальним фактором при виборі літака стала багатофункціональність Ан-178, тобто його здатність вирішувати різноманітні задачі, в тому числі з перевезення вантажів, контейнерів, особового складу, десантування, застосування у пошуково-рятувальних операціях. До того ж, літаки "Антонов" відомі в світі своєю невибагливістю до умов експлуатації. Вони можуть працювати в різних погодних, кліматичних умовах, базуватися на різних аеродромах, в тому числі на високогірних, що важливо для перуанського замовника.

Ан-178 – середній транспортний літак, що призначений для доставки особового складу, озброєння і легкої військової техніки посадковим та парашутним способами, транспортування матеріальних засобів, пошти та інших вантажів "в навал" або в стандартній тарі та вантажів на піддонах загальною вантажопідйомністю до 18 т. В умовах надзвичайних ситуацій Ан-178 може використовуватись для евакуації населення із зони стихійного лиха, транспортування поранених на стандартних ношах, десантування рятувальних команд.