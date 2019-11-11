НБУ спрощує заповнення документів на переказ коштів

Заповнювати документи на переказ коштів стане простіше завдяки оновленню вимог Національного банку до заповнення реквізитів розрахункових документів.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"У розрахункових документах на переказ коштів буде виключено реквізит “Код банку”, оскільки міжнародний номер банківського рахунка IBAN вже містить у собі цю інформацію. Це дозволить уникнути дублювання реквізитів відповідно до вимог постанови Правління НБУ від 28 грудня 2018 року №162 щодо запровадження в Україні міжнародного номера банківського рахунку IBAN", - йдеться в повідомленні.

Зазначені зміни затверджені постановою Правління Національного банку від 06 листопада 2019 року № 127 "Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", що набирає чинності з 13 січня 2020 року.

Крім того, цей документ визначає, що організаційні питання здійснення розрахунків із використанням чекової книжки (чека) банки регулюють внутрішніми правилами самостійно.

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Як повідомляв Укрінформ, усі банки України повністю завершили перехід на міжнародний стандарт номера банківського рахунка IBAN для зручної ідентифікації банківських рахунків і здійснення розрахунків між ними.

Перехід на стандарт IBAN розпочався 05 серпня 2019 року і тривав до 31 жовтня 2019 року. Під час переходу на стандарт IBAN банки надавали інформацію про нові та змінені за стандартом IBAN рахунки клієнтів – платників податків відповідним контролюючим органам.

IBAN (International Bank Account Number) – міжнародний номер банківського рахунка. Кожна держава самостійно встановлює структуру номера рахунка IBAN згідно з вимогами стандарту ISO 13616. Для України IBAN складається із 29 літерно-цифрових символів: коду країни, контрольного розряду, коду банку та номера рахунка.

У результаті запровадження IBAN за першими двома літерами одразу можна розпізнати країну учасника розрахунку (UA – Україна), а за допомогою контрольного розряду – забезпечити уніфіковану перевірку рахунка клієнта на його коректність.