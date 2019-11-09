У ЄБРР вважають поспіх земельної реформи в Україні недоречним

У Європейському банку реконструкції і розвитку вважають, що швидке запровадження земельної реформи в Україні може спричинити незворотні помилки.

Про це під час Київського міжнародного економічного форуму 9 листопада сказав керуючий партнер Європейського банку реконструкції і розвитку у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне, відповідаючи на запитання, як він оцінює відкриття ринку землі в Україні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дійсно, мантра, яку ми постійно чуємо, і особливо чули наприклад в Маріуполі минулого тижня, що нам потрібно поспішати, треба бути якомога швидкими, так будуть помилки, але ми потім їх виправимо. Земельна реформа - це саме таке місце, де не можна припускатися помилок, тому що вони будуть незворотні. Тому зробімо невеличку паузу, подумаємо і зробимо це поступово, зробимо все правильно. Збережімо права невеликих господарств і фермерів, бо саме на них треба звернути особливу увагу", - сказав Патроне.

Водночас, заступник начальника управління корпоративних фінансів Європейського інвестиційного банку Жан-Жак Сулакру також підтримав таку думку.

"Земельна реформа, приватизація землі торгівля добре, але це має бути зроблено поступово... Я думаю, Україні не потрібно поспішати. Я б рекомендував робити це поступово, спершу вирішуючи питання землі в державній власності, приватизовуючи її. І це заходи для того, щоб уникнути захоплення земель наприклад більшими холдингами, а по друге, вже проконсультувавшись,

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Як повідомляв Укрінформ, заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні була запроваджена у 2001 році. З 2002 року мораторій неодноразово продовжувався. У грудні 2018-го Верховна Рада продовжила його до 1 січня 2020 року.

На даний час у Раді зареєстровано 11 різних законопроєктів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. вирішувати питання приватної землі", - додав він.