Гончарук провів нараду з головами ОДА щодо планів будівництва соцоб’єктів

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук провів селекторну нараду з головами обласних державних адміністрацій, на якій ішлося про плани будівництва та ремонту соціальних об’єктів.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Пріоритет зараз — оперативно визначити пооб’єктний план, з якими конкретно школами та садочками ми будемо працювати. До роботи беремося з нового року, а там, де технологічно потрібно дочекатися завершення зимового періоду — не пізніше 1 березня”, - зазначив Гончарук.

Він наголосив на неприпустимості дозволяти собі «розкіш» затверджувати пооб’єктні плани улітку, після чого проводити тривалі тендери і лише восени розпочинати реальні будівельні роботи. "Це саботаж роботи, результат якого — безрезультатність", - заявив глава уряду.

За його словами, голови облдержадміністрацій мають тиждень для того, щоб визначити список всіх шкіл, стадіонів і садочків, де не закінчена реконструкція або будівництво, та їх візуалізацію.

Глава уряду також доручив обласним керівникам до 10 грудня розробити перспективні плани формування ОТГ.

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Голови ОДА або їх профільні заступники мають взяти цю програму під свій особистий контроль та раз на тиждень від моменту початку реалізації проєктів надавати Прем'єр-міністру звіти про перебіг робіт із обов'язковою фотофіксацією.