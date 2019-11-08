Гончарук провів нараду з головами ОДА щодо планів будівництва соцоб’єктів
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
“Пріоритет зараз — оперативно визначити пооб’єктний план, з якими конкретно школами та садочками ми будемо працювати. До роботи беремося з нового року, а там, де технологічно потрібно дочекатися завершення зимового періоду — не пізніше 1 березня”, - зазначив Гончарук.
Він наголосив на неприпустимості дозволяти собі «розкіш» затверджувати пооб’єктні плани улітку, після чого проводити тривалі тендери і лише восени розпочинати реальні будівельні роботи. "Це саботаж роботи, результат якого — безрезультатність", - заявив глава уряду.
За його словами, голови облдержадміністрацій мають тиждень для того, щоб визначити список всіх шкіл, стадіонів і садочків, де не закінчена реконструкція або будівництво, та їх візуалізацію.
Глава уряду також доручив обласним керівникам до 10 грудня розробити перспективні плани формування ОТГ.
Голови ОДА або їх профільні заступники мають взяти цю програму під свій особистий контроль та раз на тиждень від моменту початку реалізації проєктів надавати Прем'єр-міністру звіти про перебіг робіт із обов'язковою фотофіксацією.