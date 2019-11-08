Гончарук проведе у понеділок нараду щодо реформування Держгеокадастру

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук 11 листопада проведе нараду щодо реформування діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Про це повідомляє пресслужба КМУ.

"11 листопада о 12:00 відбудеться нарада під головуванням Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука щодо реформування діяльності Держгеокадастру", - йдеться у повідомленні Кабміну.

Зазначається, що на заході будуть представлені зміни діяльності Держгеокадастру: наповнення Державного земельного кадастру відомостями з інших кадастрів; оприлюднення даних; забезпечення учасників бойових дій земельними ділянками.

"Ціль реформування Держгеокадастру як частини комплексної земельної реформи - створити клієнтоорієнтований сервіс, який надасть громадянам та органам місцевого самоврядування якісні послуги, де взаємодія з чиновником буде максимально зменшена", - наголосили в КМУ.

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У заході, зокрема, візьмуть участь Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, голова Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський, заступник голови Держгеокадастру Олександр Краснолуцький, народні депутати, представники міністерств, центральних органів виконавчої влади, Держгеокадастру, ДП «Центр державного земельного кадастру», громадських організацій та об’єднань.