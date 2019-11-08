Гончарук назвав головний пріоритет для нового голови Держгеонадр

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук представив колективу Державної служби геології та надр України новопризначеного голову Романа Опімаха.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Є дуже багато фактів. Я виходжу з того, що багато хто з працівників Державної служби геології та надр України отримували зарплати в конвертах. Я виходжу з того, що дехто з працівників Державної служби геології та надр України працювали, м'яко кажучи, не лише в інтересах держави. До нас немає довіри, як до держави, у суспільстві. Я знаю десятки підприємців, які подавали сюди документи, а вони пропадали в якихось тумбочках, шухлядах, не доходили, не підписувалися. Це все має піти в минуле”, - сказав Гончарук.

За його словами, нове керівництво та колектив мають активно попрацювати над зміною ставлення до цього органу, підвищенням рівня довіри суспільства до нього.

Зі свого боку новопризначений керівник Держгеонадр привітав підлеглих зі зміною керівництва та запевнив їх у тому, що вони відтепер стануть свідками зміни керівництва та початку реформ цієї структури, встановлення порядного прозорого органу.

“Досить схем, усі спецдозволи на нові ділянки видаватимуться виключно на прозорих засадах”, - сказав Опімах.

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Як відомо з відкритих джерел, до цього Опімах працював виконавчим директором Асоціації газодобувних компаній України. А ще раніше він був радником міністра енергетики та вугільної промисловості з питань нафтогазового сектора, а також керівником відповідного напряму в Координаційному центрі зі зв'язків з урядом.