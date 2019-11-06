До кінця тижня зареєструють всі 16 митниць нової ДМС — Нефьодов

До початку наступного тижня в Україні будуть зареєстровані всі 16 митниць нової Державної митної служби.

Про це на брифінгу сказав голова Державної митної служби Максим Нефьодов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми сподіваємось, що до початку наступного тижня будуть зареєстровані всі 16 митниць нової Державної митної служби, а також лабораторія і кінологічна служба", - сказав Нефьодов.

Читайте також: Нефьодов анонсував велику переатестацію для митників

Він зазначив, що далі будуть затверджуватись кошториси, штати та здійснюватися переведення людей.

"Після цього Кабмін покладе на Держмитслужбу відповідні повноваження, тобто ДФС припинить працювати, а ДМС почне працювати та адмініструвати платежі з юридичної точки зору", - наголосив Нефьодов.