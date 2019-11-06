Україна входить у п’ятірку країн з найнижчою собівартістю виробництва молока, однак спад виробництва у цій сфері триває.

Про це в Укрінформі під час круглого столу “Роль сімейного фермерства та кооперації для сталого розвитку громад” заявив президент громадської спілки “Українська кооперативна федерація” Михайло Корилкевич.

“За матеріалами міжнародної фінансової корпорації, Україна входить у п’ятірку країн з найнижчою собівартістю виробництва молока. Разом з тим у ній останні 15 років іде спад виробництва молока”, - сказав Корилкевич.

Він зазначив, що всі найбільші бізнеси в світі побудовані на кооперативній моделі, саме тому ця модель була взята за основу бізнесу, який впроваджує федерація.

“Це та бізнес-модель, яку ми зараз впроваджуємо в Україні. Ми почали в 2017 році за прикладом проєкту Канади створювати сімейні молочні ферми, і ці сімейні молочні ферми об’єднуються в кооперативи. На сьогодні вже більше 20 молочних ферм створено і до кінця року ми очікуємо створення ще 40 молочних ферм”, - сказав керівник кооперативної федерації.

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Він переконує, що унікальність їхньої моделі в тому, що дуже швидко розвиваються сімейні молочні ферми. Нині проєкт впроваджується на території чотирьох областей - це Рівненська, Волинська, Хмельницька і Тернопільська області, а в планах проєкт поширити на всю Україну.

“Якщо подивитися на розвиток кооперативів на Заході, а ми вивчали цей досвід, то ці кооперативи складаються з декількох тисяч сімей. Приміром, канадський (кооператив - ред.) складається з 3200 сімей, які мають власні переробні заводи, банк, страхові компанії тощо, але ми упускаємо таку річ, як історія створення таких кооперативів. Тобто, ця історія налічує декілька поколінь від 60 до 100 років”, - наголосив експерт.

За його словами, в Україні немає ні часу, ні можливостей створювати такі потужні об’єднання.

“Якщо говорити про розвиток кооперації в Україні, ми повинні говорити про те, що буде створено швидко в межах 3-5 років. Повинна бути створена система, яка сама може вижити, сама себе підтримувати”, - підсумував президент Української кооперативної федерації.