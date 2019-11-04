Заборгованість із зарплати перевищила 3 мільярди — профспілки

Заборгованість із виплати заробітної плати в Україні становить понад 3 мільярди гривень.

Про це під час пресконференції в Укрінформі сказала заступник голови Конфедерації вільних профспілок України Наталія Левицька.

“На жаль, українці вимушені виїжджати працювати за кордон. За різними даними, працюють за кордоном від 4 до 7 мільйонів українців. Це дуже велика цифра. Ми стикаємося з тим, що навіть цілі бригади, колективи їдуть працювати за кордон, тому що тут не виплачують заробітну плату. На сьогодні заборгованість із заробітної плати становить понад 3 млрд грн. Це дуже велика цифра. І це лише офіційна статистика. А якщо ми подивимося на неофіційні дані, то цифра із заборгованості буде вища на близько 50%”, - сказала Левицька.

Вона також нагадала, що у 2020 році набуває чинності міграційний закон Німеччини, згідно з яким спрощуються правила працевлаштування у Німеччині для іноземців з-поза меж Європейського Союзу.

“Хочу ще сказати про те, що у 2020 році Німеччина відкриває свій ринок праці. І ми бачимо, що все більше, можливо, українців їхатимуть працювати в Німеччину, тому що там заробітна плата вища, ніж в інших країнах. І це є загроза для наших робочих місць, оскільки ми зараз стикаємося з тим, що дуже важко знайти кваліфікованих працівників”, - зауважила Левицька.

Як повідомлялося, у червні 2019 року німецький Бундестаг прийняв цілий пакет міграційних законів, обговорення за якими велося роками.

Як раніше повідомлялося, закон відкриває двері у ФРН фахівців різних спеціальностей, а не тільки «академічних». До того ж, тепер громадяни країн, що не входять в ЄС, зможуть при наявності відповідної кваліфікації та достатньому володінні мови приїжджати в країну без наявності трудового контракту і шукати роботу на місці впродовж півроку за умови, що витрати зі свого перебування в цей період людина буде оплачувати сама.