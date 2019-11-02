Данилишин пропонує створити спецкомісію ВР з оцінки банківської системи

У Верховній Раді має бути створена спеціальна комісія з оцінки роботи банківської системи.

Про це написав у блозі у ZN.UA експерт Богдан Данилишин.

"Вважаю, що створення спеціальної комісії Верховної Ради з оцінки роботи банківської системи є доцільним. Незалежність має стосуватися лише здатності формувати та здійснювати незалежну політику, а не окремих осіб, які її реалізовують. Зміни мають відбутися, і НБУ не може залишатися островом незалежності від держави", - написав Данилишин.

На його думку, закон про НБУ наділяє правління Нацбанку небаченими повноваженнями, іноді "безконтрольними"

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"Коли члени Ради НБУ прагнуть глибше розібратися в ситуації, звучить сувора відповідь: ви втручаєтеся в оперативну діяльність. На запити Ради надається уривчаста інформація, з якої реальних висновків зробити не можна. Такий стан справ потрібно змінювати перш за все внесенням змін до діючого закону. У комерційних банках їх ради мають набагато більше прав, ніж Рада НБУ. Мені як голові Ради раніше надсилалась оперативна інформація про стан в економіці та банківській системі, зараз ця практика припинена", - зазначив Данилишин.

Він вважає, що в Україні штучно було створено ситуацію, коли цілі напрямки роботи правління НБУ ніким не контролюються — ні радою НБУ, ні Рахунковою палатою.

"Раз на рік заслуховуються доповіді голови НБУ на засіданні парламенту, та й то майже без обговорення. В разі намагання членів ради НБУ з'ясувати те чи інше чутливе питання, нам відповідають: "ні", бо це чомусь вважається втручанням в операційну діяльність", - висловив думку експерт.