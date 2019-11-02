Данилишин вважає нездоровою діючу економічну модель

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин вважає, що діюча економічна модель має ознаки нездорової економіки.

Про це він написав у статті для "Дзеркала тижня".

"Скажу відверто, діюча економічна модель має ознаки нездорової економіки", - зазначив Данилишин.

За його словами, такий висновок може бути підкріплений наступними спостереженнями поточної ситуації. Зокрема, приплив іноземного капіталу призводить не до збільшення золото-валютних резервів, а до укріплення гривні та підвищення темпів зростання імпорту і зниження темпів зростання експорту.

"Як наслідок, на тлі укріплення гривні збільшується від'ємне сальдо торговельного балансу. У разі зміни вектора руху капіталу на його відплив із ринків, що розвиваються, посилюється ризик обвальної девальвації гривні", - пояснює Данилишин.

Окрім того, він вважає, що період "дорогих" грошей через жорстку монетарну політику НБУ затягнувся і негативно впливає на реальний сектор економіки.

"За січень-серпень 2019-го промисловість в Україні зросла тільки на 0,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року. З урахуванням статистичних похибок можна стверджувати, що зростання у промисловості зупинилося", - додав Данилишин.

Водночас ще одним його спостереженням є те, що драйверами зростання залишалися сільське господарство і будівництво.

"За січень-серпень 2019 р. будівництво зросло на 20,8% — це відбувалося за рахунок будівництва нежитлових будівель та інженерних споруд, житлове будівництво за той самий період часу збільшилося на 2,1%. Індекс сільськогосподарської продукції за січень—вересень 2019-го збільшився на 5,9% до аналогічного періоду 2018-го завдяки рекордному врожаю в рослинництві. Обидві галузі несуть у собі певний набір ризиків для економічного зростання і нездатні забезпечити стале економічне зростання. Наприклад, темпи зростання у сільському господарстві залежать від погодних умов та їх впливу на врожайність. Без прискорення зростання у промисловості та без зниження темпів збільшення імпорту не можна розраховувати на забезпечення сталого економічного зростання та забезпечення високого рівня зайнятості населення", - додав він.