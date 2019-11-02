Данилишин вважає нездоровою діючу економічну модель

Данилишин вважає нездоровою діючу економічну модель

Укрінформ
Голова Ради НБУ Богдан Данилишин вважає, що діюча економічна модель має ознаки нездорової економіки.

Про це він написав у статті для "Дзеркала тижня".

"Скажу відверто, діюча економічна модель має ознаки нездорової економіки", - зазначив Данилишин.

За його словами, такий висновок може бути підкріплений наступними спостереженнями поточної ситуації. Зокрема, приплив іноземного капіталу призводить не до збільшення золото-валютних резервів, а до укріплення гривні та підвищення темпів зростання імпорту і зниження темпів зростання експорту.

"Як наслідок, на тлі укріплення гривні збільшується від'ємне сальдо торговельного балансу. У разі зміни вектора руху капіталу на його відплив із ринків, що розвиваються, посилюється ризик обвальної девальвації гривні", - пояснює Данилишин.

Читайте також: Плани НБУ зі зниження інфляції під сумнівом — Данилишин

Окрім того, він вважає, що період "дорогих" грошей через жорстку монетарну політику НБУ затягнувся і негативно впливає на реальний сектор економіки.

"За січень-серпень 2019-го промисловість в Україні зросла тільки на 0,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року. З урахуванням статистичних похибок можна стверджувати, що зростання у промисловості зупинилося", - додав Данилишин.

Водночас ще одним його спостереженням є те, що драйверами зростання залишалися сільське господарство і будівництво.

"За січень-серпень 2019 р. будівництво зросло на 20,8% — це відбувалося за рахунок будівництва нежитлових будівель та інженерних споруд, житлове будівництво за той самий період часу збільшилося на 2,1%. Індекс сільськогосподарської продукції за січень—вересень 2019-го збільшився на 5,9% до аналогічного періоду 2018-го завдяки рекордному врожаю в рослинництві. Обидві галузі несуть у собі певний набір ризиків для економічного зростання і нездатні забезпечити стале економічне зростання. Наприклад, темпи зростання у сільському господарстві залежать від погодних умов та їх впливу на врожайність. Без прискорення зростання у промисловості та без зниження темпів збільшення імпорту не можна розраховувати на забезпечення сталого економічного зростання та забезпечення високого рівня зайнятості населення", - додав він.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-