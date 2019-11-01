Вантажні перевезення: Польща надасть 15 тисяч додаткових дозволів для України

Республіка Польща надасть 5 тисяч додаткових дозволів на 2019 рік та ще 10 тисяч дозволів на 2020 рік, які можна буде використати ще цього року, на перевезення вантажів для українського автомобільного транспорту.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

“Українські перевізники додатково отримають 5 000 польських дозволів. Дозволи будуть передані українській стороні на початку листопада 2019 року. Польська сторона також передасть до 15 листопада 2019 р. 10 000 дозволів з попереднього обміну дозволами на 2020 рік для використання в 2019 році, які будуть дійсними до 31 січня 2021 року”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 12 листопада цього року Польща анулює попередню кількість дозволів у розмірі 160 000 на в’їзд. Для повернення в країну реєстрації в українських вантажних перевізників є час до 31 грудня 2019 року.

На 2020 рік Польща за попередньою домовленістю надасть Україні 160 тисяч дозволів на в’їзд, проте в Мінінфраструктури зазначають, що й надалі наполягатимуть на збільшенні квоти до 200 тисяч.

Питання встановлення квоти дозволів на 2020 рік остаточно буде розглянуто на зустрічі міністрів інфраструктури України та Республіки Польща, яка відбудеться орієнтовно наприкінці листопада 2019 року. До того часу очікується формування нового уряду Республіки Польща.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році Польща знизила кількість дозволів для перевезень до Польщі або транзитом через Польщу українських вантажів до 160 тис. Тоді як у 2018 році Польща видала Україні 260 тис. таких дозволів.

У вересні 2019 року Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що українські автоперевізники вантажів вже майже вичерпали квоту дозволів на в'їзд у Польщу. Тоді він наголошував, що тих дозволів, які залишились, вистачать на декілька тижнів.